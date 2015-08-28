Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 98629
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка
Track List
|A1
|No Artist – Opening Announcements From Hugh Cherry
|A2
|Carl Perkins – Blue Suede Shoes
|A3
|The Statler Brothers – This Ole House
|A4
|No Artist – Announcements And Johnny Cash Intro From Hugh Cherry
|A5
|Johnny Cash – Folsom Prison Blues
|A6
|Johnny Cash – Busted
|A7
|Johnny Cash – Dark As A Dungeon
|A8
|Johnny Cash – I Still Miss Someone
|B1
|Johnny Cash – Cocaine Blues
|B2
|Johnny Cash – 25 Minutes To Go
|B3
|Johnny Cash – I'm Here To Get My Baby Out Of Jail
|B4
|Johnny Cash – Orange Blossom Special
|B5
|Johnny Cash – The Long Black Veil
|C1
|Johnny Cash – Send A Picture Of Mother
|C2
|Johnny Cash – The Wall
|C3
|Johnny Cash – Dirty Old Egg-Sucking Dog
|C4
|Johnny Cash – Flushed From The Bathroom Of Your Heart
|C5
|Johnny Cash – Joe Bean
|C6
|Johnny Cash – Jackson
|C7
|Johnny Cash – I Got A Woman
|D1
|Johnny Cash – The Legend Of John Henry's Hammer
|D2
|Johnny Cash – June's Poem
|D3
|Johnny Cash – Green, Green Grass Of Home
|D4
|Johnny Cash – Greystone Chapel
|D5
|No Artist – Closing Announcements
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2015
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
AT FOLSOM PRISON
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|No Artist – Opening Announcements From Hugh Cherry
|A2
|Carl Perkins – Blue Suede Shoes
|A3
|The Statler Brothers – This Ole House
|A4
|No Artist – Announcements And Johnny Cash Intro From Hugh Cherry
|A5
|Johnny Cash – Folsom Prison Blues
|A6
|Johnny Cash – Busted
|A7
|Johnny Cash – Dark As A Dungeon
|A8
|Johnny Cash – I Still Miss Someone
|B1
|Johnny Cash – Cocaine Blues
|B2
|Johnny Cash – 25 Minutes To Go
|B3
|Johnny Cash – I'm Here To Get My Baby Out Of Jail
|B4
|Johnny Cash – Orange Blossom Special
|B5
|Johnny Cash – The Long Black Veil
|C1
|Johnny Cash – Send A Picture Of Mother
|C2
|Johnny Cash – The Wall
|C3
|Johnny Cash – Dirty Old Egg-Sucking Dog
|C4
|Johnny Cash – Flushed From The Bathroom Of Your Heart
|C5
|Johnny Cash – Joe Bean
|C6
|Johnny Cash – Jackson
|C7
|Johnny Cash – I Got A Woman
|D1
|Johnny Cash – The Legend Of John Henry's Hammer
|D2
|Johnny Cash – June's Poem
|D3
|Johnny Cash – Green, Green Grass Of Home
|D4
|Johnny Cash – Greystone Chapel
|D5
|No Artist – Closing Announcements
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Johnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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