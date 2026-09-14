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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
The Pious Bird Of Good Omen
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
The Pious Bird Of Good Omen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Ain t Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just the Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking for Somebody, Stop Messin Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка

Любому, кто не знаком с ранним Fleetwood Mac, когда ими руководил непревзойденный гитарист и автор песен Питер Грин, следует начать с этого замечательного сборника 1969 года. Он состоит из их первых четырех неальбомных синглов в Великобритании и их би-сайдов, песни с их одноименного дебютного альбома, двух треков со второго альбома 'Mr. Wonderful' и двух композиций блюзового исполнителя Эдди Бойда с участием Fleetwood Mac, взятых с альбома Бойда Blue Horizon '7936 South Rhodes'. Отражая суть группы в этот период, этот сборник является убедительным документом их уникального слияния чикагского и британского блюза. Такие композиции, как 'Albatross,' 'Black Magic Woman,' и 'I Believe My Time Ain't Long' являются непреходящей классикой и относятся к их самым лучшим работам.

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
The Pious Bird Of Good Omen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Ain t Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just the Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking for Somebody, Stop Messin Round
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Любому, кто не знаком с ранним Fleetwood Mac, когда ими руководил непревзойденный гитарист и автор песен Питер Грин, следует начать с этого замечательного сборника 1969 года. Он состоит из их первых четырех неальбомных синглов в Великобритании и их би-сайдов, песни с их одноименного дебютного альбома, двух треков со второго альбома 'Mr. Wonderful' и двух композиций блюзового исполнителя Эдди Бойда с участием Fleetwood Mac, взятых с альбома Бойда Blue Horizon '7936 South Rhodes'. Отражая суть группы в этот период, этот сборник является убедительным документом их уникального слияния чикагского и британского блюза. Такие композиции, как 'Albatross,' 'Black Magic Woman,' и 'I Believe My Time Ain't Long' являются непреходящей классикой и относятся к их самым лучшим работам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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