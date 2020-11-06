Виниловая пластинка Buckley, Jeff, You and I (0888751758513)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888751758513
|Исполнитель
|BUCKLEY, JEFF
|Альбом (сингл)
|YOU & I
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|11.03.2016
|A1
|Just Like A Woman
|A2
|Everyday People
|A3
|Don't Let The Sun Catch You Cryin'
|B1
|Grace
|B2
|Calling You
|B3
|Dream Of You And I
|C1
|The Boy With The Thorn In His Side
|C2
|Poor Boy Long Way From Home
|D1
|Night Flight
|D2
|I Know It's Over
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