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Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ

Артикул: 93572
Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ
2 250 руб. 
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Артикул: 93572
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКалибр
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот сети
Мощность, Вт550
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент19 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0.8 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления дерева25 мм
Макс. диаметр сверления металла10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см28
Ширина, см7
Высота, см24.5
Вес, кг1.8
питание от сети, максимальный крутящий момент - 19 Нм, тип патрона - быстрозажимной


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ - по цене 2250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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