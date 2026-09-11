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Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ

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Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 93572
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Характеристики

Бренд
Калибр
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Размеры в упаковке, см
27х25х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ

питание от сети, максимальный крутящий момент - 19 Нм, тип патрона - быстрозажимной



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Калибр Мастер ДЭ-550/2ШМ




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Характеристики
Бренд
Калибр
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Описание
питание от сети, максимальный крутящий момент - 19 Нм, тип патрона - быстрозажимной


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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