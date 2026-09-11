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Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита)

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Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568224
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита)

Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита)



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Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита)




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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