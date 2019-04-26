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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - это устройство, обеспечивающее качественное сверление разных поверхностей и материалов. Кроме того, инструмент применяется для заворачивания и выворачивания крепежей. Данная модель дрели-шуруповерта отличается высокой мощностью и возможностью длительной работы.

Особенности и преимущества:

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK идеально подходит для выполнения строительных и ремонтных работ, сборки мебели и т.д. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и надежности инструмент станет абсолютно незаменимым помощником для различных видов бытовых работ. Высокий уровень качества, хорошая комплектация и доступная цена инструмента делают его одним из самых лучших вариантов для приобретения дрели-шуруповерта.

Дрель Bort BAB-18Ux2Li-FDK отличается легкостью эксплуатации и мобильностью;

Возможность точной обработки материалов, имеющих различную твердость, обеспечивается благодаря наличию регулируемого крутящего момента (его регулировка происходит при помощи муфты) и быстрозажимного патрона для смены оснастки;

Модель оснащена кнопкой блокировки;

В данной модели дрели-шуруповерта предусмотрено две скорости;

Инструмент обеспечивает возможность практически мгновенной остановки;

Инструмент характеризуется хорошей балансировкой;

Модель имеет легкий и прочный корпус. Удобное расположение органов управления делает использование дрели-шуруповерта максимально комфортным; Наличие эргономичной ручки обеспечивает лучший захват. Рукоятка инструмента прорезинена;

Модель отличается надежностью и стабильностью работы;

Аккумулятор, которым оснащена данная модель, характеризуется быстрой зарядкой и хорошей емкостью, позволяя работать в течение длительного времени. Кроме того, дрель-шуруповерт имеет индикатор уровня заряда;

Инструмент имеет двустороннюю бит-насадку;

Наличие реверса делает возможным как закручивание, так и выкручивание крепежей.

Комплектация:

Дополнительный аккумулятор;

Зарядное приспособление;

Сумка для транспортировки и хранения.

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