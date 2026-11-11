Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU
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Аксессуары для Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU
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В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
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В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
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В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Описание товара Телевизор LG 32" 32LQ63006LA.ARU
LG 32LQ63006LA.ARU — 32-дюймовый Smart TV с разрешением Full HD 1920 x 1080 и подсветкой Direct LED. Процессор ?5 пятого поколения обрабатывает изображение. Поддерживаются HDR10 Pro, HLG и автоматическая настройка яркости AI Brightness.
Платформа webOS открывает доступ к приложениям и онлайн-кинотеатрам. Для подключения к интернету предусмотрены Wi-Fi и Ethernet. Телевизор поддерживает Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2 и LG ThinQ. Доступность сервисов и отдельных функций зависит от региона.
Два динамика общей мощностью 10 Вт дополнены обработкой AI Sound и функцией Clear Voice Pro для повышения разборчивости речи. Два входа HDMI позволяют подключить внешние устройства, а USB — воспроизводить совместимые медиафайлы. HDMI 2 поддерживает eARC для подключения аудиосистемы.
Встроенные тюнеры принимают эфирное, кабельное и спутниковое цифровое телевидение. Телевизор можно установить на ножки или закрепить на стене с помощью совместимого кронштейна VESA 200 x 200 мм.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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LG 32LQ63006LA.ARU — 32-дюймовый Smart TV с разрешением Full HD 1920 x 1080 и подсветкой Direct LED. Процессор ?5 пятого поколения обрабатывает изображение. Поддерживаются HDR10 Pro, HLG и автоматическая настройка яркости AI Brightness.
Платформа webOS открывает доступ к приложениям и онлайн-кинотеатрам. Для подключения к интернету предусмотрены Wi-Fi и Ethernet. Телевизор поддерживает Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2 и LG ThinQ. Доступность сервисов и отдельных функций зависит от региона.
Два динамика общей мощностью 10 Вт дополнены обработкой AI Sound и функцией Clear Voice Pro для повышения разборчивости речи. Два входа HDMI позволяют подключить внешние устройства, а USB — воспроизводить совместимые медиафайлы. HDMI 2 поддерживает eARC для подключения аудиосистемы.
Встроенные тюнеры принимают эфирное, кабельное и спутниковое цифровое телевидение. Телевизор можно установить на ножки или закрепить на стене с помощью совместимого кронштейна VESA 200 x 200 мм.
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