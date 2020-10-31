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Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075

Артикул: 75315
  • Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075 - фото 1
  • Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075 - фото 2
  • Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075 - фото 3
Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075 - фото 1
Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075 - фото 2
Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075 - фото 3
1 450 руб. 

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Артикул: 75315
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараАппликатор
Вес, кг0.6
Высота, см9
Длина, см40
Материалтекстиль
Материалпластик
ПроизводствоКитай
Ширина, см25

Аппликатор Bradex Нирвана Kz 0075 представляет собой аккупунктурный коврик, который воздействует на определенные точки организма маленькими иголочками, стимулируя кровообращение, снимая боль и улучшая функционирование различных внутренних органов. Сеанс терапии может продолжаться от 15 до 30 минут в день. Аппликатор Bradex Нирвана Kz 0075 компактно складывается, его легко взять с собой на природу.

Особенности:

  • Размеры коврика - 68 на 42 см;
  • Способствует релаксации и снятию стресса;
  • Улучшает функционирование внутренних органов;
  • Стимулирует иммунитет;
  • Небольшой вес и компактные размеры.

Комплектация:

  • Аппликатор Bradex Нирвана Kz 0075, коврик;
  • Документация;
  • Упаковка.

Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Коврик акупунктурный Bradex Нирвана Kz 0075 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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