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Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый

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Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
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  • Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 3
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  • Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751157
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
упаковки: 290 х 360 х 480 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.1

Описание товара Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый

Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, сенсорное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, часы, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения.



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Supra 20SW27 20л. 700Вт белый




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
упаковки: 290 х 360 х 480 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, сенсорное управление, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, часы, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения.


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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