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Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый

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Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый
4 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
43.9x25.8x34см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый

Микроволновая печь Midea AM720C2VR-W – компактная и функциональная модель, которая подходит для быстрой готовки. Объём 20 литров и мощность 700 Вт позволяют разогревать и готовить разные блюда. Электронное управление с пятью ступенями мощности упрощает настройку.



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
43.9x25.8x34см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Midea AM720C2VR-W – компактная и функциональная модель, которая подходит для быстрой готовки. Объём 20 литров и мощность 700 Вт позволяют разогревать и готовить разные блюда. Электронное управление с пятью ступенями мощности упрощает настройку.


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Midea AM720C2VR-W 20л. 700Вт белый - по цене 4710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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