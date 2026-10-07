Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
19
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
В наличии
Код товара: 751164
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
19
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
42.2x23.7x30.9см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12
Описание товара Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый
Микроволновая печь Midea EM719M2Z-W подходит для быстрой готовки. Объём 19 литров и мощность 700 Вт позволяют разогревать и размораживать продукты. Электронное управление с дисплеем и кнопочным открыванием дверцы упрощают использование.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: инверторные, 700 Вт, белые, для офиса
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
19
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
42.2x23.7x30.9см
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь Midea EM719M2Z-W подходит для быстрой готовки. Объём 19 литров и мощность 700 Вт позволяют разогревать и размораживать продукты. Электронное управление с дисплеем и кнопочным открыванием дверцы упрощают использование.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: инверторные, 700 Вт, белые, для офиса
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Теги товара: инверторные, 700 Вт, белые, для офиса
Купить Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - по цене 4540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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