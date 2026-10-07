Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный

Vitek VT-MW0920 — компактная отдельностоящая микроволновая печь для повседневных задач на кухне. Объем камеры 20 л подходит для тарелок стандартного размера и небольших форм, а выходная мощность 700 Вт дает достаточно энергии для быстрого разогрева обеда, подогрева напитков и приготовления простых блюд. Черный корпус выглядит строго и универсально, гармонирует с современной техникой и не перетягивает внимание в светлом или темном интерьере. Внутренняя подсветка помогает контролировать процесс через стеклянную дверцу без открывания камеры, что сохраняет тепло и экономит время. Управление механическое, без сложных меню и дополнительных настроек. Крупные поворотные рукоятки дают четкую обратную связь, поэтому задать режим можно за секунды, не отвлекаясь от других дел. Доступна регулировка мощности, что важно для продуктов с разной плотностью: для супа и каши удобно снизить интенсивность, а для плотных гарниров выбрать более высокий уровень. Простая механика надежна в ежедневной эксплуатации и понятна всем членам семьи, включая детей и пожилых людей. Модель создана с упором на практичность. Отдельностоящая установка не требует подготовки ниши и специального монтажа: достаточно ровной поверхности и свободной розетки. Компактный формат облегчает размещение на бытовой столешнице, под навесным шкафом или на вспомогательной тумбе. Конструкция рассчитана на традиционный уход: внутренние поверхности без лишних декоративных элементов быстро очищаются после разогрева, а равномерная подсветка позволяет оценить состояние блюда в любой момент. VT-MW0920 ориентирована на стабильный результат при минимуме действий. Механическое управление и регулировка мощности избавляют от лишних кликов, подсветка дает полный визуальный контроль, а отдельностоящее исполнение делает установку элементарной. Печь органично вписывается в небольшой дом, студию, офисную кухню или дачу, где ценят понятность, аккуратный внешний вид и предсказуемость. Производитель указывает гарантию 12 месяцев, что подтверждает ответственность бренда за качество устройства и узлов.