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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 415051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная
5 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2 х 26.2 х 35.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043Для любой хозяйки очень важно иметь под рукой практичную микроволновку, которая справится с любыми задачами. Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 - именно то, что вам нужно. Она имеет объем 20 л и работает при мощности 700 Вт, а эмаль легкой очистки и простое механическое управление понравятся всем без исключения. Чтобы очистить рабочую область от жира и налета, потребуется всего несколько минут.За длительный срок службы без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка. Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 выполнена в универсальном белом цвете, который отлично дополнит любой интерьер.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2 х 26.2 х 35.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043Для любой хозяйки очень важно иметь под рукой практичную микроволновку, которая справится с любыми задачами. Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 - именно то, что вам нужно. Она имеет объем 20 л и работает при мощности 700 Вт, а эмаль легкой очистки и простое механическое управление понравятся всем без исключения. Чтобы очистить рабочую область от жира и налета, потребуется всего несколько минут.За длительный срок службы без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка. Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 выполнена в универсальном белом цвете, который отлично дополнит любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2043 белая/черная - стоимость товара 5210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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