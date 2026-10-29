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Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro

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Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 1
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 2
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 3
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 4
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 5
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 6
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 7
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 8
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 9
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 1
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 2
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 3
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 4
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 5
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 6
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 7
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 8
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 9
  • Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro
7 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro

Микроволновая печь CASO M 20 Ecostyle Pro объемом 20 л располагает внутренним поворотным столом, гарантирующим равномерный разогрев и приготовление любых продуктов или блюд. Благодаря программируемому таймеру обеспечивается автоматическое выключение домашней помощницы по истечении обозначенного вами временного отрезка. Расположенные на корпусе CASO M 20 Ecostyle Pro механические переключатели предоставят молниеносный доступ к функционалу и регулировке уровня мощности. Чтобы подготовить продукты к последующему кулинарному процессу, вам больше не придется тратить массу времени – достаточно активировать функцию автоматического размораживания. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие стойко противостоит регулярному воздействию максимально возможных температурных показателей.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro




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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь CASO M 20 Ecostyle Pro объемом 20 л располагает внутренним поворотным столом, гарантирующим равномерный разогрев и приготовление любых продуктов или блюд. Благодаря программируемому таймеру обеспечивается автоматическое выключение домашней помощницы по истечении обозначенного вами временного отрезка. Расположенные на корпусе CASO M 20 Ecostyle Pro механические переключатели предоставят молниеносный доступ к функционалу и регулировке уровня мощности. Чтобы подготовить продукты к последующему кулинарному процессу, вам больше не придется тратить массу времени – достаточно активировать функцию автоматического размораживания. Представленное нержавеющей сталью внутреннее покрытие стойко противостоит регулярному воздействию максимально возможных температурных показателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Caso M 20 Ecostyle Pro - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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