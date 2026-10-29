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Микроволновая печь Mystery Mmw-2006 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Mystery Mmw-2006

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Микроволновая Печь Mystery Mmw-2006.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 120609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Микроволновая печь Mystery Mmw-2006
7 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MYSTERY
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Mystery Mmw-2006

Микроволновая печь Mystery Mmw-2006

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Характеристики
Бренд
MYSTERY
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Микроволновая печь Mystery Mmw-2006
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Mystery Mmw-2006 - купить по цене 7420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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