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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный

VT-MW1020 — компактная отдельностоящая микроволновая печь для повседневного использования на кухне дома, в студии или небольшом офисе. Камера 20 л подходит для разогрева стандартных порций и небольших контейнеров, а выходная мощность 700 Вт обеспечивает уверенную работу без сложных настроек. Модель выполнена в универсальном черном цвете, который вписывается в разные интерьеры и не отвлекает от общей композиции гарнитура. Корпус выглядит строго и аккуратно, поэтому VT-MW1020 одинаково уместна в современной минималистичной кухне и классическом пространстве. Управление механическое — на панели расположены понятные рукоятки с четким ходом. Такой формат позволяет настроить режим за секунды, не изучая меню и не отвлекаясь на дополнительные опции. Механика надежна при ежедневной эксплуатации, не боится частых нажатий и проста для всех членов семьи. Отдельностоящее исполнение упрощает размещение: не требуется встраиваемый модуль, достаточно ровной поверхности и свободной розетки. Небольшой размер помогает поставить печь на столешницу, под навесный шкаф или на вспомогательную тумбу, сохранив рабочее пространство. VT-MW1020 создана для привычных задач — разогреть обед, подогреть напиток, довести до нужной температуры готовое блюдо. 700 Вт мощности достаточно, чтобы поддерживать ритм занятого дня без ожидания и лишних манипуляций. Конструкция рассчитана на регулярное использование, а лаконичная панель не перегружает взгляд. Черный цвет практичен в уходе и остается актуальным независимо от смены модных акцентов на кухне. Модель ориентирована на стабильность результата и простоту взаимодействия. Отдельностоящая установка дает гибкость при перестановке мебели или переезде, а механическое управление сохраняет предсказуемость и понятность настроек. По сочетанию компактности, мощности 700 Вт и базовой функциональности VT-MW1020 выглядит рациональным выбором для тех, кому нужен надежный помощник без лишних функций и сложных сценариев.



Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
VT-MW1020 — компактная отдельностоящая микроволновая печь для повседневного использования на кухне дома, в студии или небольшом офисе. Камера 20 л подходит для разогрева стандартных порций и небольших контейнеров, а выходная мощность 700 Вт обеспечивает уверенную работу без сложных настроек. Модель выполнена в универсальном черном цвете, который вписывается в разные интерьеры и не отвлекает от общей композиции гарнитура. Корпус выглядит строго и аккуратно, поэтому VT-MW1020 одинаково уместна в современной минималистичной кухне и классическом пространстве. Управление механическое — на панели расположены понятные рукоятки с четким ходом. Такой формат позволяет настроить режим за секунды, не изучая меню и не отвлекаясь на дополнительные опции. Механика надежна при ежедневной эксплуатации, не боится частых нажатий и проста для всех членов семьи. Отдельностоящее исполнение упрощает размещение: не требуется встраиваемый модуль, достаточно ровной поверхности и свободной розетки. Небольшой размер помогает поставить печь на столешницу, под навесный шкаф или на вспомогательную тумбу, сохранив рабочее пространство. VT-MW1020 создана для привычных задач — разогреть обед, подогреть напиток, довести до нужной температуры готовое блюдо. 700 Вт мощности достаточно, чтобы поддерживать ритм занятого дня без ожидания и лишних манипуляций. Конструкция рассчитана на регулярное использование, а лаконичная панель не перегружает взгляд. Черный цвет практичен в уходе и остается актуальным независимо от смены модных акцентов на кухне. Модель ориентирована на стабильность результата и простоту взаимодействия. Отдельностоящая установка дает гибкость при перестановке мебели или переезде, а механическое управление сохраняет предсказуемость и понятность настроек. По сочетанию компактности, мощности 700 Вт и базовой функциональности VT-MW1020 выглядит рациональным выбором для тех, кому нужен надежный помощник без лишних функций и сложных сценариев.


Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса
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Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW1020 20л. 700Вт черный - по цене 4310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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