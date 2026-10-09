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Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный

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Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751156
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Характеристики

Бренд
Candy
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
445x242x355 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х27
Вес, кг.
10.8

Описание товара Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный

Компактная микроволновая печь соло объемом 20 литров и мощностью 700 Вт. Оснащена надежным механическим управлением с поворотными переключателями и 5 ступенями регулировки мощности. Подходит для быстрого разогрева и размораживания.



Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Candy CMWO-DM207BA 20л. 700Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Candy
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
445x242x355 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная микроволновая печь соло объемом 20 литров и мощностью 700 Вт. Оснащена надежным механическим управлением с поворотными переключателями и 5 ступенями регулировки мощности. Подходит для быстрого разогрева и размораживания.


Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
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Отзывы


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