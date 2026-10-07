Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый

Vitek VT-MW0820 — компактная микроволновая печь для ежедневного разогрева и простой готовки. Камера объемом 20 л подходит для стандартных тарелок и форм, поэтому обед из холодильника, каша на завтрак или порция соуса прогреваются без лишних манипуляций. Мощность микроволн 700 Вт обеспечивает стабильный результат, а внутренняя подсветка позволяет видеть процесс через стеклянную дверцу, не открывая камеру и не сбивая время. Белый корпус выглядит аккуратно и уместно в светлой кухне, не перегружает интерьер и легко сочетается с другой техникой.



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Описание
Vitek VT-MW0820 — компактная микроволновая печь для ежедневного разогрева и простой готовки. Камера объемом 20 л подходит для стандартных тарелок и форм, поэтому обед из холодильника, каша на завтрак или порция соуса прогреваются без лишних манипуляций. Мощность микроволн 700 Вт обеспечивает стабильный результат, а внутренняя подсветка позволяет видеть процесс через стеклянную дверцу, не открывая камеру и не сбивая время. Белый корпус выглядит аккуратно и уместно в светлой кухне, не перегружает интерьер и легко сочетается с другой техникой.


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW0820 20л. 700Вт белый - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...