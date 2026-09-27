Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние, 750444
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%5 900 руб. 6 550 руб.
В наличии
Код товара: 750444
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 900 руб. -10%
6 550 руб.
- Гарантия производителя: 2 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
480
Описание товара Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
100
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Наушники Marshall Major V Black хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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