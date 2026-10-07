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Наушники Audio-Technica ATH-AVC200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Audio-Technica ATH-AVC200

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Наушники Audio-Technica ATH-AVC200 - фото 1
Наушники Audio-Technica ATH-AVC200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Audio-Technica ATH-AVC200 - фото 1
  • Наушники Audio-Technica ATH-AVC200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Audio-Technica ATH-AVC200
5 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
630

Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-AVC200

Проводные наушники. Максимальная мощность 500 мВт. Чувствительность 100 дБ/мВт. Вес 210 г.

Отзывы о товаре Наушники Audio-Technica ATH-AVC200




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Характеристики
Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Описание
Проводные наушники. Максимальная мощность 500 мВт. Чувствительность 100 дБ/мВт. Вес 210 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Audio-Technica ATH-AVC200 - по цене 5970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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