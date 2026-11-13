Наушники Яндекс Дропс с Алисой (YNDX-00150BLK) Черные
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Характеристики
Описание товара Наушники Яндекс Дропс с Алисой (YNDX-00150BLK) Черные
Наушники TWS Яндекс Дропс черный 2026 выполнены в черном корпусе из пластика. Эта внутриканальная модель фиксируется в ушных каналах с помощью мягких силиконовых амбушюр. Закрытое акустическое оформление в сочетании с 11-миллиметровыми мембранами динамиков создает объемное звучание формата 2.0. Наушники TWS Яндекс Дропс воспроизводят частотный диапазон от 20 до 20000 Гц с выходной мощностью 10 мВт. Это обеспечивает глубокий бас и чистые высокие ноты. Синхронизация с мобильными устройствами осуществляется через беспроводной модуль Bluetooth 5.4. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 м. Система активного шумоподавления отсекает гул улицы, метро или офиса и позволяет полностью погрузиться в прослушивание аудио. В каждый наушник встроены по 3 микрофона, благодаря чему TWS Яндекс Дропс можно использовать в качестве телефонной гарнитуры. Микрофоны фильтруют внешние шумы и обеспечивают чистоту голоса. Наушники совместимы с голосовым помощником Алиса. Он позволяет управлять музыкой, узнавать погоду и получать голосовые уведомления.
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