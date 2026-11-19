Наушники JBL Tune Beam 2, чёрный
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Beam 2, чёрный
Модель JBL Tune Beam предлагает 6-мм драйверы, четыре микрофона, Bluetooth 5.3. Благодаря встроенному микрофону и модулю беспроводного подключения можно использовать аксессуар в качестве гарнитуры. Время автономной работы составляет 6 часов для самих наушников и 30 часов с батареей кейса. JBL Tune Beam - это стильная модель наушников, предлагающая высокое качество звука и удобство использования. Снабженные 6-мм драйверами, эти наушники обеспечивают четкое и мощное звучание. Кроме того, благодаря встроенным четырем микрофонам и поддержке Bluetooth 5.3 можно легко использовать Tune Beam как гарнитуру для проведения разговоров или прослушивания аудиоконтента. Один из ключевых плюсов этой модели - ее долгая автономная работа. Наушники сами по себе способны работать до 6 часов без подзарядки, а при помощи батарейного кейса время работы увеличивается до целых 30 часов! Это отличный показатель для активных пользователей или любителей долгих прогулок со своим любимым треклистом
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