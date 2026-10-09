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Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black

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Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 1
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 2
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 3
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 4
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 5
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 6
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 7
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 8
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 1
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 2
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 3
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 4
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 5
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 6
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 7
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 8
  • Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black
6 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
150

Описание товара Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black

Наушники True Wireless JBL Tune Beam Ghost 2 призрачно-черного оттенка относятся к закрытому акустическому оформлению устройств. За соединение с источником звука отвечает беспроводной модуль Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники True Wireless JBL Tune Beam Ghost 2 призрачно-черного оттенка относятся к закрытому акустическому оформлению устройств. За соединение с источником звука отвечает беспроводной модуль Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GBLK) Black - стоимость товара 6080 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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