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John Frusciante - The Empyrean (0811481011207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Frusciante - The Empyrean (0811481011207) виниловая пластинка

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John Frusciante - The Empyrean (0811481011207) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
John Frusciante
Альбом (сингл)
The Empyrean
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
В наличии
Код товара: 750281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Frusciante - The Empyrean (0811481011207) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Record Collection
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Record Collection
Barcode
[0811481011207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
John Frusciante
Альбом (сингл)
The Empyrean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Before the Beginning, Song To The Siren, Unreachable, God, Dark/Light, Heaven, Enough Of Me, Central, One More Of Me, After the Ending, Ah Yom, Here, Air
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Frusciante - The Empyrean (0811481011207) виниловая пластинка

Юбилейное переиздание десятого сольного альбома Джона Фрушанте (бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers), выпущенное на двойном виниле

Отзывы о товаре John Frusciante - The Empyrean (0811481011207) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Record Collection
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Record Collection
Barcode
[0811481011207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
John Frusciante
Альбом (сингл)
The Empyrean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Before the Beginning, Song To The Siren, Unreachable, God, Dark/Light, Heaven, Enough Of Me, Central, One More Of Me, After the Ending, Ah Yom, Here, Air
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Юбилейное переиздание десятого сольного альбома Джона Фрушанте (бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers), выпущенное на двойном виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Frusciante - The Empyrean (0811481011207) виниловая пластинка - стоимость товара 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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