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Bruno Mars - Collaborations (0075678589683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruno Mars - Collaborations (0075678589683) виниловая пластинка

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Bruno Mars - Collaborations (0075678589683) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
Collaborations
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bruno Mars - Collaborations (0075678589683) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678589683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
Collaborations
Жанр
Jazz
Трек-лист
B.o.B feat. Bruno Mars « Nothin’ On You », Travie McCoy feat. Bruno Mars “Billionaire”, Lil Wayne feat. Bruno Mars « Mirror », Mark Ronson feat. Bruno Mars « Uptown Funk », Bruno Mars & Cardi B « Finesse (Remix) », Gucci Mane, Bruno Mars & Kodak Black « Wake Up In The Sky », Cardi B & Bruno Mars « Please Me », Silk Sonic: Bruno Mars & Anderson.Paak « Leave the Door Open (Live) », Silk Sonic: Bruno Mars & Anderson.Paak “Smokin Out The Window”, Lady Gaga & Bruno Mars « Die With A Smile », ROS? & B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruno Mars - Collaborations (0075678589683) виниловая пластинка

«The Collaborations» — первый официальный сборник американского поп-певца Бруно Марса, релиз которого запланирован к RSD 2026. В альбом войдут совместные работы с различными артистами, включая BoB, Трэви Маккоя, Лил Уэйна, Марка Ронсона, Карди Би, Гуччи Мэйна, Кодака Блэка, Андерсона Паака, Леди Гагу и Розе. Издание на виниле Альбом The Collaborations содержит совместные работы Марса с различными артистами, включая многие из его совместных хитов, занявших первые места в Billboard Hot 100. Майкл Куртц, соучредитель Record Store Day, заявил: «Мы рады, что Бруно Марс стал нашим послом в 2026 году».

Отзывы о товаре Bruno Mars - Collaborations (0075678589683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678589683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
Collaborations
Жанр
Jazz
Трек-лист
B.o.B feat. Bruno Mars « Nothin’ On You », Travie McCoy feat. Bruno Mars “Billionaire”, Lil Wayne feat. Bruno Mars « Mirror », Mark Ronson feat. Bruno Mars « Uptown Funk », Bruno Mars & Cardi B « Finesse (Remix) », Gucci Mane, Bruno Mars & Kodak Black « Wake Up In The Sky », Cardi B & Bruno Mars « Please Me », Silk Sonic: Bruno Mars & Anderson.Paak « Leave the Door Open (Live) », Silk Sonic: Bruno Mars & Anderson.Paak “Smokin Out The Window”, Lady Gaga & Bruno Mars « Die With A Smile », ROS? & B
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Collaborations» — первый официальный сборник американского поп-певца Бруно Марса, релиз которого запланирован к RSD 2026. В альбом войдут совместные работы с различными артистами, включая BoB, Трэви Маккоя, Лил Уэйна, Марка Ронсона, Карди Би, Гуччи Мэйна, Кодака Блэка, Андерсона Паака, Леди Гагу и Розе. Издание на виниле Альбом The Collaborations содержит совместные работы Марса с различными артистами, включая многие из его совместных хитов, занявших первые места в Billboard Hot 100. Майкл Куртц, соучредитель Record Store Day, заявил: «Мы рады, что Бруно Марс стал нашим послом в 2026 году».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruno Mars - Collaborations (0075678589683) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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