Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка
36 Seasons — десятый студийный альбом американского рэпера и участника группы Wu-Tang Clan Ghostface Killah, выпущенный первоначально в 2014 году Deluxe издание на двойном цветном виниле к 10-летию альбома Ghostface Killah приглашает вас заново открыть для себя необыкновенный опыт 36 Seasons, его незабываемого концептуального шедевра. Впервые выпущенный десять лет назад, этот альбом рассказывает захватывающую историю Тони Старкса, который спустя девять лет возвращается на Статен-Айленд в поисках спокойной жизни, но понимает, что это будет труднодостижимо. «36 Seasons» — это свидетельство повествовательного гения и неподдельной лирической силы Ghostface. Лимитированное deluxe издание содержит второй диск, включающий оригинальные треки в инструментальных версиях, а также оригинальный буклет с графическим романом и постер, что позволит поклонникам еще глубже погрузиться в захватывающую сагу «36 Seasons».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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