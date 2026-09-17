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Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка

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Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 750238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Salvation Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Salvation Records
Barcode
[9010974030089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Soul
Трек-лист
The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка

36 Seasons — десятый студийный альбом американского рэпера и участника группы Wu-Tang Clan Ghostface Killah, выпущенный первоначально в 2014 году Deluxe издание на двойном цветном виниле к 10-летию альбома Ghostface Killah приглашает вас заново открыть для себя необыкновенный опыт 36 Seasons, его незабываемого концептуального шедевра. Впервые выпущенный десять лет назад, этот альбом рассказывает захватывающую историю Тони Старкса, который спустя девять лет возвращается на Статен-Айленд в поисках спокойной жизни, но понимает, что это будет труднодостижимо. «36 Seasons» — это свидетельство повествовательного гения и неподдельной лирической силы Ghostface. Лимитированное deluxe издание содержит второй диск, включающий оригинальные треки в инструментальных версиях, а также оригинальный буклет с графическим романом и постер, что позволит поклонникам еще глубже погрузиться в захватывающую сагу «36 Seasons».



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Salvation Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Salvation Records
Barcode
[9010974030089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Soul
Трек-лист
The Battlefield (Feat. Kool G Rap, AZ And Tre Williams), Love Dont Live Here No More (Feat. Kandace Springs), Here I Go Again (Feat. AZ And Rell), Loyalty (performed by Kool G Rap And Nems), Thin Line Between Love And Hate (performed by The Revelations), The Dogs Of War (Feat. Shawn Wigs And Kool G Rap), Emergency Procedure (Feat. Pharoahe Monch), Double Cross(Feat. AZ), Bamboos Lament (performed by Kandace Springs), Pieces To The Puzzle (Feat. AZ), Homicide (Feat. Nems And Shawn Wigs), Blood In
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Австрия
Описание
36 Seasons — десятый студийный альбом американского рэпера и участника группы Wu-Tang Clan Ghostface Killah, выпущенный первоначально в 2014 году Deluxe издание на двойном цветном виниле к 10-летию альбома Ghostface Killah приглашает вас заново открыть для себя необыкновенный опыт 36 Seasons, его незабываемого концептуального шедевра. Впервые выпущенный десять лет назад, этот альбом рассказывает захватывающую историю Тони Старкса, который спустя девять лет возвращается на Статен-Айленд в поисках спокойной жизни, но понимает, что это будет труднодостижимо. «36 Seasons» — это свидетельство повествовательного гения и неподдельной лирической силы Ghostface. Лимитированное deluxe издание содержит второй диск, включающий оригинальные треки в инструментальных версиях, а также оригинальный буклет с графическим романом и постер, что позволит поклонникам еще глубже погрузиться в захватывающую сагу «36 Seasons».


Теги товара: Соул
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Отзывы


Ghostface Killah - 36 Seasons - deluxe (coloured) (9010974030089) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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