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OST - Ghost (Maurice Jarre) (3299039958728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Ghost (Maurice Jarre) (3299039958728) виниловая пластинка

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OST - Ghost (Maurice Jarre) (3299039958728) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Ghost
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
В наличии
Код товара: 750200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Ghost (Maurice Jarre) (3299039958728) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Milan Records
Barcode
[3299039958728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Ghost
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Unchained Melody, Ghost, Sam, Ditto, Carl, Molly, Unchained Melody (Orchestral), End Credits, Fire Escape, Oda Mae & Carl
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Ghost (Maurice Jarre) (3299039958728) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Unchained Melody, Ghost, Sam, Ditto, Carl, Molly, Unchained Melody (Orchestral), End Credits, Fire Escape, Oda Mae & Carl



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Ghost (Maurice Jarre) (3299039958728) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Milan Records
Barcode
[3299039958728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Ghost
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Unchained Melody, Ghost, Sam, Ditto, Carl, Molly, Unchained Melody (Orchestral), End Credits, Fire Escape, Oda Mae & Carl
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Unchained Melody, Ghost, Sam, Ditto, Carl, Molly, Unchained Melody (Orchestral), End Credits, Fire Escape, Oda Mae & Carl


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Ghost (Maurice Jarre) (3299039958728) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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