Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка
На своем четвертом альбоме Unclouded группа Melody's Echo Chamber начинает новую, жизнеутверждающую главу, воспевая настоящий момент, независимо от того, в каком состоянии мы находимся. В творчестве Melody's Echo Chamber прослеживается преемственность с их фирменным психоделическим поп-стилем, восходящим к дебютному альбому 2012 года, но теперь группа претерпела идеально продуманную смену состава. Впечатляющий состав исполнителей альбома Unclouded включает шведского маэстро Свена Вундера, который выступил сопродюсером и участвовал в написании песен, привнеся свою уникальную звуковую палитру в это богатое по звучанию полотно; Жозефин Рунстин на струнных инструментах, которая привносит в композицию свой авангардный ум; Даниэля Огена из Dina ?gon на гитаре и Лава Орсана на басу, которых Мелоди описывает как «мастеров бархатного грува»; британского барабанщика Малкольма Катто, сотрудничавшего с Madlib и DJ Shadow и являющегося движущей силой группы The Heliocentrics; и частого соавтора Рейне Фиск, чьи гитарные партии можно услышать на протяжении всего альбома. И наконец, Леон Михельс — соавтор Wu-Tang, The Carters, Норы Джонс и Clairo — работал с Мелоди над заключительной композицией альбома «Daisy», искрящейся поп-песней, словно сошедшей с экрана. Для воплощения всего этого в жизнь был приглашен Йенс Юнгкурт, обладатель премии «Грэмми» от El Michels Affair.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPhilip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed....
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитMichael Buble - Nobody But Me (Limited) (0093624916758) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Melody's Echo Chamber - Unclouded (0887828054114) виниловая пластинка