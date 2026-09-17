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Polo & Pan - Caravelle (0602567682653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Polo & Pan - Caravelle (0602567682653) виниловая пластинка

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Polo &amp; Pan - Caravelle (0602567682653) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Polo & Pan
Альбом (сингл)
Caravelle
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 750190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Polo & Pan - Caravelle (0602567682653) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602567682653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Polo & Pan
Альбом (сингл)
Caravelle
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Abysse, Aqualand, Canop?e, C?ur Crois?, Zoom Zoom, Nan?, Kirghiz, Dorothy, Plage Isol?e (Soleil Levant), Mexicali, Chasseur d'Ivoire, Pays imaginaire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Polo & Pan - Caravelle (0602567682653) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома от французского дуэта Polo & Pan, основанного в 2014 году.

Отзывы о товаре Polo & Pan - Caravelle (0602567682653) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602567682653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Polo & Pan
Альбом (сингл)
Caravelle
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Abysse, Aqualand, Canop?e, C?ur Crois?, Zoom Zoom, Nan?, Kirghiz, Dorothy, Plage Isol?e (Soleil Levant), Mexicali, Chasseur d'Ivoire, Pays imaginaire
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание студийного альбома от французского дуэта Polo & Pan, основанного в 2014 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Polo & Pan - Caravelle (0602567682653) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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