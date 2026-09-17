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Ihsahn - Ihsahn (Orchestral) (5401148002393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ihsahn - Ihsahn (Orchestral) (5401148002393) виниловая пластинка

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Ihsahn - Ihsahn (Orchestral) (5401148002393) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Ihsahn
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 750188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ihsahn - Ihsahn (Orchestral) (5401148002393) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candlelight
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candlelight
Barcode
[5401148002393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Ihsahn
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cervus Venator, The Promethean Spark, Pilgrimage To Obliveon, Twice Born, A Taste Of The Ambrosia, Anima Extraneae, Blood Trails To Love, Hubris And Blue Devils, The Distance Between Us, At The Heart Of All Things Broken, Sonata Profana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ihsahn - Ihsahn (Orchestral) (5401148002393) виниловая пластинка

Одноименный альбом Ihsahn (2024 год) — это масштабный концептуальный релиз норвежского мультиинструменталиста Вегарда Сверре Твейтана, сочетающий в себе прогрессивный метал, блэк-метал и оркестровый авангард. Альбом уникален тем, что параллельно были созданы две независимые версии: метал-версия и полностью симфоническая оркестровая версия. Альбом представляет собой единое кинематографичное повествование, вдохновленное мифологией и классическими структурами саундтреков. Ihsahn самостоятельно написал все оркестровые партии. Лирика и музыкальная атмосфера переносят слушателя в драматичное концептуальное путешествие, где тяжелые гитарные риффы и экстремальный вокал органично переплетаются со сложными оркестровками.

Отзывы о товаре Ihsahn - Ihsahn (Orchestral) (5401148002393) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candlelight
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candlelight
Barcode
[5401148002393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Ihsahn
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cervus Venator, The Promethean Spark, Pilgrimage To Obliveon, Twice Born, A Taste Of The Ambrosia, Anima Extraneae, Blood Trails To Love, Hubris And Blue Devils, The Distance Between Us, At The Heart Of All Things Broken, Sonata Profana
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Одноименный альбом Ihsahn (2024 год) — это масштабный концептуальный релиз норвежского мультиинструменталиста Вегарда Сверре Твейтана, сочетающий в себе прогрессивный метал, блэк-метал и оркестровый авангард. Альбом уникален тем, что параллельно были созданы две независимые версии: метал-версия и полностью симфоническая оркестровая версия. Альбом представляет собой единое кинематографичное повествование, вдохновленное мифологией и классическими структурами саундтреков. Ihsahn самостоятельно написал все оркестровые партии. Лирика и музыкальная атмосфера переносят слушателя в драматичное концептуальное путешествие, где тяжелые гитарные риффы и экстремальный вокал органично переплетаются со сложными оркестровками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ihsahn - Ihsahn (Orchestral) (5401148002393) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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