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Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка

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Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 1
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 2
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 3
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 4
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 5
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 6
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 7
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 8
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 9
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 10
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 11
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 12
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 13
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 14
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 15
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 16
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 17
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 18
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 19
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 20
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 21
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 22
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 23
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 24
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 25
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, синий, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 1
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 2
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 3
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 4
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 5
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 6
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 7
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 8
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 9
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 10
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 11
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 12
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 13
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 14
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 15
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 16
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 17
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 18
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 19
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 20
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 21
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 22
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 23
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 24
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 25
  • Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
В наличии
Код товара: 750142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carosello
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Carosello
Barcode
[8053307096391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Le Cose Che Non Dici, Rosso Relativo, Xdono, Imbranato, Di Pi?, Mai Nata, Primavera Non E' +, Il Confine, Boom Boom, L'Olimpiade, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Las Cosas Que No Dices, Rojo Relativo, Perdona, Alucinado, Y Mas, Si No Hubiera Nacido, Primavera Nunca Fue, El Confin, Boom, La Olimpiada, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Centoundici, Xverso, Sere Nere, Ti Voglio Bene, In Bagno In Aeroporto, Non Me Lo So Spiegare, Mia Nonna, 10 Piegamenti!, Temple Bar, Giugno '84, Eri Come L'Oro Ora Sei Come L
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка

Это лимитированная и пронумерованная коллекция на виниле от итальянского артиста Тициано Ферро. Релиз вышел 29 мая 2026 года под лейблом Carosello Records.

Отзывы о товаре Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Carosello
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Carosello
Barcode
[8053307096391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiziano Ferro
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Le Cose Che Non Dici, Rosso Relativo, Xdono, Imbranato, Di Pi?, Mai Nata, Primavera Non E' +, Il Confine, Boom Boom, L'Olimpiade, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Las Cosas Que No Dices, Rojo Relativo, Perdona, Alucinado, Y Mas, Si No Hubiera Nacido, Primavera Nunca Fue, El Confin, Boom, La Olimpiada, Soul-Dier, Il Bimbo Dentro, Centoundici, Xverso, Sere Nere, Ti Voglio Bene, In Bagno In Aeroporto, Non Me Lo So Spiegare, Mia Nonna, 10 Piegamenti!, Temple Bar, Giugno '84, Eri Come L'Oro Ora Sei Come L
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Италия
Описание
Это лимитированная и пронумерованная коллекция на виниле от итальянского артиста Тициано Ферро. Релиз вышел 29 мая 2026 года под лейблом Carosello Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tiziano Ferro - Collection (Box) (coloured) (8053307096391) виниловая пластинка - стоимость товара 11940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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