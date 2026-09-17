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Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка

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Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка - фото 1
Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nduduzo Makhathini
Альбом (сингл)
The Myth We Choose
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка - фото 1
  • Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
В наличии
Код товара: 750103
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0199957431088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nduduzo Makhathini
Альбом (сингл)
The Myth We Choose
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Kuzodlula, Imvunge KaNtu, Kwamabili, Unembeza, Liyoze Line Nangakithi, What People Say, Primordial Egg, Ekuqaleni, ?i?walo ?a Mubebi, Umbono, ?i?walo ?a Mubebi (reprise), Tethered, Ongaphesheya, What People Say (reprise), Kuzodlula (reprise), Zimthilili
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка

«The Myth We Choose» — джазовый альбом южноафриканского пианиста и композитора Ндудузо Махатини Издание на виниле в гейтфолде В своем четвертом альбоме для лейбла Blue Note, "The Myth We Choose", блестящий южноафриканский пианист, композитор, целитель и философ Ндудузо Махатини исследует, как разные культуры рассказывают свои мифы посредством песен. Альбом, созданный в сотрудничестве с его сыном Тинго Махатини, сочетает в себе характерное звучание Махатини с широким спектром звуковых аранжировок басиста Далису Ндлази, барабанщика Лукмила Переса и других участников, таких как Black Coffee, Shabaka, Omagugu, Thando Zide и Muneyi.

Отзывы о товаре Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0199957431088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nduduzo Makhathini
Альбом (сингл)
The Myth We Choose
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Kuzodlula, Imvunge KaNtu, Kwamabili, Unembeza, Liyoze Line Nangakithi, What People Say, Primordial Egg, Ekuqaleni, ?i?walo ?a Mubebi, Umbono, ?i?walo ?a Mubebi (reprise), Tethered, Ongaphesheya, What People Say (reprise), Kuzodlula (reprise), Zimthilili
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Myth We Choose» — джазовый альбом южноафриканского пианиста и композитора Ндудузо Махатини Издание на виниле в гейтфолде В своем четвертом альбоме для лейбла Blue Note, "The Myth We Choose", блестящий южноафриканский пианист, композитор, целитель и философ Ндудузо Махатини исследует, как разные культуры рассказывают свои мифы посредством песен. Альбом, созданный в сотрудничестве с его сыном Тинго Махатини, сочетает в себе характерное звучание Махатини с широким спектром звуковых аранжировок басиста Далису Ндлази, барабанщика Лукмила Переса и других участников, таких как Black Coffee, Shabaka, Omagugu, Thando Zide и Muneyi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nduduzo Makhathini - The Myth We Choose (0199957431088) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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