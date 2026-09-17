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Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка

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Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 1
Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 2
Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 3
Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 4
Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
В наличии
Код товара: 750096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beyond The Groove
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beyond The Groove
Barcode
[5056167183457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Flowers In Bloom, Red Moon, Slow Tonight, Sisters With Me, Old Man, Running Away, Goldie, Echo From The Flames, Fear Can't Hurt Any More Than A Dream, Sultan Of Silence, Days Of Us
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка

Full Circle — долгожданный второй альбом лондонского артиста, автора песен и продюсера Тома Миша Лимитированное издание на синем виниле "Full Circle" демонстрирует Тома Миша в самом личном и искреннем ракурсе. Он исследует моменты, которые сформировали его за последние восемь лет: семья, дружба, природа, и воспевает работу по поиску пути к самому себе. Написанный во время его пребывания в Лондоне, Саффолке, Португалии и Нэшвилле, с упором на классическое написание песен, альбом «Full Circle» включает в себя одиннадцать композиций, в том числе ранее выпущенные синглы «Old Man» и «Red Moon». Затрагивая трудности, с которыми столкнулся Том, «Full Circle» остается оптимистичным и легким для восприятия. Его истинная сила заключается в универсальности текстов, которые приглашают слушателя погрузиться в мир Тома или найти свой собственный путь в нем. «Full Circle» — это одновременно отражение его пути и заявление о его продолжающейся эволюции.

Отзывы о товаре Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beyond The Groove
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beyond The Groove
Barcode
[5056167183457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Flowers In Bloom, Red Moon, Slow Tonight, Sisters With Me, Old Man, Running Away, Goldie, Echo From The Flames, Fear Can't Hurt Any More Than A Dream, Sultan Of Silence, Days Of Us
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Full Circle — долгожданный второй альбом лондонского артиста, автора песен и продюсера Тома Миша Лимитированное издание на синем виниле "Full Circle" демонстрирует Тома Миша в самом личном и искреннем ракурсе. Он исследует моменты, которые сформировали его за последние восемь лет: семья, дружба, природа, и воспевает работу по поиску пути к самому себе. Написанный во время его пребывания в Лондоне, Саффолке, Португалии и Нэшвилле, с упором на классическое написание песен, альбом «Full Circle» включает в себя одиннадцать композиций, в том числе ранее выпущенные синглы «Old Man» и «Red Moon». Затрагивая трудности, с которыми столкнулся Том, «Full Circle» остается оптимистичным и легким для восприятия. Его истинная сила заключается в универсальности текстов, которые приглашают слушателя погрузиться в мир Тома или найти свой собственный путь в нем. «Full Circle» — это одновременно отражение его пути и заявление о его продолжающейся эволюции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Misch - Full Circle (coloured) (5056167183457) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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