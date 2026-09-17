James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка
Перед тем как начать выступление с группой Sex Machine, Джеймс Браун хочет знать одну вещь: «Можно мне начать, правда?» — спрашивает он. Его коллеги с энтузиазмом отвечают утвердительно. И в течение следующего часа с лишним мистер Динамит выкладывается на полную, демонстрируя зажигательное, энергичное, эмоциональное, вызывающее желание бросить все дела и танцевать выступление, которое войдет в историю. Альбом 1970 года, включенный журналом Rolling Stone в список 500 величайших альбомов всех времен, является свидетельством неподражаемого наследия Брауна, а также пика его вокальных данных, энергии и мастерства его группы. Пронумерованное издание альбома Sex Machine на 180-граммовых пластинках со скоростью вращения 33 об/мин от Mobile Fidelity, записанное с оригинальных мастер-лент, отпечатанных на Fidelity Record Pressing и помещенное в разворачивающийся конверт Stoughton, впервые представляет собой аудиофильское звучание. Оно взрывается энергией, необходимой для музыки, подобной удару молнии. Динамичный, непосредственный, живой, воздушный: всё, от мягкости и плавности духовых инструментов до резкости и затухания малого барабана, от нарастания и размаха органа, передаётся в полном диапазоне. А ещё есть сверхчеловеческое пение Брауна, которое здесь проявляется с чистотой, естественностью и прозрачностью, позволяющими прочувствовать всё. Визг, крик, мольба, стоны, проповедь, жжение, командование, свидетельство, напевание, гудение: «Крёстный отец соула» демонстрирует одно из лучших вокальных исполнений, известных человечеству. Это окончательное переиздание, приуроченное к 55-летию выхода грандиозного фанк-альбома Брауна, демонстрирует сочетание чистоты, плотности, разделения инструментов и пространственного звучания, которое помогает раскрыть то, что он и его первоклассные ансамбли записали на пленку. И в студии, и на сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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