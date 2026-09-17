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James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Sex Machine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка - фото 1
  • James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
В наличии
Код товара: 750051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Sex Machine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Get Up I Feel Like Being Like A Sex Machine, Brother Rapp (Part I And Part II), Bewildered, I Got The Feeling, Give It Up Or Turnit A Loose, I Don't Want Nobody To Give Me Nothing, Licking Stick, Low Down Popcorn, Spinning Wheel, If I Ruled The World, There Was A Time, It's A Man's Man's Man's World, Please, Please, Please, I Can't Stand Myself (When You Touch Me), Mother Popcorn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка

Перед тем как начать выступление с группой Sex Machine, Джеймс Браун хочет знать одну вещь: «Можно мне начать, правда?» — спрашивает он. Его коллеги с энтузиазмом отвечают утвердительно. И в течение следующего часа с лишним мистер Динамит выкладывается на полную, демонстрируя зажигательное, энергичное, эмоциональное, вызывающее желание бросить все дела и танцевать выступление, которое войдет в историю. Альбом 1970 года, включенный журналом Rolling Stone в список 500 величайших альбомов всех времен, является свидетельством неподражаемого наследия Брауна, а также пика его вокальных данных, энергии и мастерства его группы. Пронумерованное издание альбома Sex Machine на 180-граммовых пластинках со скоростью вращения 33 об/мин от Mobile Fidelity, записанное с оригинальных мастер-лент, отпечатанных на Fidelity Record Pressing и помещенное в разворачивающийся конверт Stoughton, впервые представляет собой аудиофильское звучание. Оно взрывается энергией, необходимой для музыки, подобной удару молнии. Динамичный, непосредственный, живой, воздушный: всё, от мягкости и плавности духовых инструментов до резкости и затухания малого барабана, от нарастания и размаха органа, передаётся в полном диапазоне. А ещё есть сверхчеловеческое пение Брауна, которое здесь проявляется с чистотой, естественностью и прозрачностью, позволяющими прочувствовать всё. Визг, крик, мольба, стоны, проповедь, жжение, командование, свидетельство, напевание, гудение: «Крёстный отец соула» демонстрирует одно из лучших вокальных исполнений, известных человечеству. Это окончательное переиздание, приуроченное к 55-летию выхода грандиозного фанк-альбома Брауна, демонстрирует сочетание чистоты, плотности, разделения инструментов и пространственного звучания, которое помогает раскрыть то, что он и его первоклассные ансамбли записали на пленку. И в студии, и на сцене.

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Sex Machine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Get Up I Feel Like Being Like A Sex Machine, Brother Rapp (Part I And Part II), Bewildered, I Got The Feeling, Give It Up Or Turnit A Loose, I Don't Want Nobody To Give Me Nothing, Licking Stick, Low Down Popcorn, Spinning Wheel, If I Ruled The World, There Was A Time, It's A Man's Man's Man's World, Please, Please, Please, I Can't Stand Myself (When You Touch Me), Mother Popcorn
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Перед тем как начать выступление с группой Sex Machine, Джеймс Браун хочет знать одну вещь: «Можно мне начать, правда?» — спрашивает он. Его коллеги с энтузиазмом отвечают утвердительно. И в течение следующего часа с лишним мистер Динамит выкладывается на полную, демонстрируя зажигательное, энергичное, эмоциональное, вызывающее желание бросить все дела и танцевать выступление, которое войдет в историю. Альбом 1970 года, включенный журналом Rolling Stone в список 500 величайших альбомов всех времен, является свидетельством неподражаемого наследия Брауна, а также пика его вокальных данных, энергии и мастерства его группы. Пронумерованное издание альбома Sex Machine на 180-граммовых пластинках со скоростью вращения 33 об/мин от Mobile Fidelity, записанное с оригинальных мастер-лент, отпечатанных на Fidelity Record Pressing и помещенное в разворачивающийся конверт Stoughton, впервые представляет собой аудиофильское звучание. Оно взрывается энергией, необходимой для музыки, подобной удару молнии. Динамичный, непосредственный, живой, воздушный: всё, от мягкости и плавности духовых инструментов до резкости и затухания малого барабана, от нарастания и размаха органа, передаётся в полном диапазоне. А ещё есть сверхчеловеческое пение Брауна, которое здесь проявляется с чистотой, естественностью и прозрачностью, позволяющими прочувствовать всё. Визг, крик, мольба, стоны, проповедь, жжение, командование, свидетельство, напевание, гудение: «Крёстный отец соула» демонстрирует одно из лучших вокальных исполнений, известных человечеству. Это окончательное переиздание, приуроченное к 55-летию выхода грандиозного фанк-альбома Брауна, демонстрирует сочетание чистоты, плотности, разделения инструментов и пространственного звучания, которое помогает раскрыть то, что он и его первоклассные ансамбли записали на пленку. И в студии, и на сцене.
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James Brown - Sex Machine (0821797259118) виниловая пластинка - стоимость товара 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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