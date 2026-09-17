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The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка

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The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка - фото 1
The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Things Fall Apart
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка - фото 1
  • The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
В наличии
Код товара: 750015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0008811194819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Things Fall Apart
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Act Won (Things Fall Apart), Table Of Contents (Parts 1 & 2), The Next Movement (при уч. DJ Jazzy Jeff), Step Into The Realm, The Spark, Dynamite! (продюсер J Dilla), Without A Doubt, Ain't Sayin' Nothin' New, Double Trouble (при уч. Mos Def), Act Too (The Love Of My Life) (при уч. Common), 100% Dundee, Diedre Vs. Dice, Adrenaline! (при уч. Dice Raw & Beanie Sigel), 3rd Acts: ? Vs. Scratch 2... Electric Boogaloo, You Got Me (при уч. Erykah Badu & Eve), Don't See Us, The Return To Innocence Lost
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка

Переиздание классического альбома группы The Roots — «Things Fall Apart», выпущенного на двойном виниле (2 LP) 20 апреля 2013 года. «Things Fall Apart» (первоначальный релиз — 23 февраля 1999 года) — четвертый студийный и самый прорывной альбом филадельфийской хип-хоп группы The Roots, получивший статус платинового.

Отзывы о товаре The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0008811194819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Things Fall Apart
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Act Won (Things Fall Apart), Table Of Contents (Parts 1 & 2), The Next Movement (при уч. DJ Jazzy Jeff), Step Into The Realm, The Spark, Dynamite! (продюсер J Dilla), Without A Doubt, Ain't Sayin' Nothin' New, Double Trouble (при уч. Mos Def), Act Too (The Love Of My Life) (при уч. Common), 100% Dundee, Diedre Vs. Dice, Adrenaline! (при уч. Dice Raw & Beanie Sigel), 3rd Acts: ? Vs. Scratch 2... Electric Boogaloo, You Got Me (при уч. Erykah Badu & Eve), Don't See Us, The Return To Innocence Lost
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание классического альбома группы The Roots — «Things Fall Apart», выпущенного на двойном виниле (2 LP) 20 апреля 2013 года. «Things Fall Apart» (первоначальный релиз — 23 февраля 1999 года) — четвертый студийный и самый прорывной альбом филадельфийской хип-хоп группы The Roots, получивший статус платинового.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка - по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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