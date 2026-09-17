OST - Indiana Jones And The Last Crusade (John Williams) (coloured) (0050087596385) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Last Crusade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 748533
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6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Last Crusade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Indy's Very First Adventure, The Boat Scene, X Marks the Spot, Ah Rats!!!, Escape from Venice, Journey to Austria, Father and Son Reunited, The Austrian Way, Scherzo for Motorcycle and Orchestra, Alarm!, No Ticket, PKeeping Up With the Joneses, Brother of the Cruciform Sword, On the Tank, Belly of the Steel Beast, The Canyon of the Crescent Moon, The Penitent Man Will Pass, The Keeper of the Grail, Finale and End Credits
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - Indiana Jones And The Last Crusade (John Williams) (coloured) (0050087596385) виниловая пластинка
Коллекционное издание на на двойном цветном виниле саундтрека оскароносного композитора Джона Уильямса к фильму «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Last Crusade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Indy's Very First Adventure, The Boat Scene, X Marks the Spot, Ah Rats!!!, Escape from Venice, Journey to Austria, Father and Son Reunited, The Austrian Way, Scherzo for Motorcycle and Orchestra, Alarm!, No Ticket, PKeeping Up With the Joneses, Brother of the Cruciform Sword, On the Tank, Belly of the Steel Beast, The Canyon of the Crescent Moon, The Penitent Man Will Pass, The Keeper of the Grail, Finale and End Credits
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Коллекционное издание на на двойном цветном виниле саундтрека оскароносного композитора Джона Уильямса к фильму «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Indiana Jones And The Last Crusade (John Williams) (coloured) (0050087596385) виниловая пластинка - стоимость товара 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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