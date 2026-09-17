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Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка

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Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка - фото 1
Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка - фото 2
Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
Both Worlds
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка - фото 1
  • Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка - фото 2
  • Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 750000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Diggers Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Diggers Factory
Barcode
[3760434480515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
Both Worlds
Жанр
Jazz
Трек-лист
35 Secondes Of Music And More, Brazilian Like, Training, Colors, Petite Louise, Chlo? Meets Gershwin, Chimes, Guadeloupe, On Top Of The Roof
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка

Both Worlds представляет собой новаторство в обширной дискографии пианиста, проливающее новый свет на его творчество. Впервые Мишель Петруччиани собирает настоящий ансамбль, создавая сплочённую группу, в которой его присутствие и роль больше не воспринимаются как доминирующие. В то время как во многих его ранних записях фортепиано, казалось, выделялось на фоне ритм-секции для усиления звучания, Both Worlds намеренно помещает Петруччиани в состав группы, делая пианиста неотъемлемым элементом ансамбля, позволяя ему быть лидером, не ведя себя при этом как таковой. Ещё одно нововведение: Мишель Петруччиани использует духовые инструменты здесь совершенно по-новому; они больше не выступают исключительно в качестве солистов, а в новом контексте, как аккомпанемент и контрапункт. Хотя этот альбом стал возможен только благодаря интенсивному сотрудничеству композитора и аранжировщика, неожиданная работа барабанщика Стива Гэдда, безусловно, также внесла свой вклад в его создание.

Отзывы о товаре Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Diggers Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Diggers Factory
Barcode
[3760434480515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Michel Petrucciani
Альбом (сингл)
Both Worlds
Жанр
Jazz
Трек-лист
35 Secondes Of Music And More, Brazilian Like, Training, Colors, Petite Louise, Chlo? Meets Gershwin, Chimes, Guadeloupe, On Top Of The Roof
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Both Worlds представляет собой новаторство в обширной дискографии пианиста, проливающее новый свет на его творчество. Впервые Мишель Петруччиани собирает настоящий ансамбль, создавая сплочённую группу, в которой его присутствие и роль больше не воспринимаются как доминирующие. В то время как во многих его ранних записях фортепиано, казалось, выделялось на фоне ритм-секции для усиления звучания, Both Worlds намеренно помещает Петруччиани в состав группы, делая пианиста неотъемлемым элементом ансамбля, позволяя ему быть лидером, не ведя себя при этом как таковой. Ещё одно нововведение: Мишель Петруччиани использует духовые инструменты здесь совершенно по-новому; они больше не выступают исключительно в качестве солистов, а в новом контексте, как аккомпанемент и контрапункт. Хотя этот альбом стал возможен только благодаря интенсивному сотрудничеству композитора и аранжировщика, неожиданная работа барабанщика Стива Гэдда, безусловно, также внесла свой вклад в его создание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michel Petrucciani - Both Worlds (3760434480515) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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