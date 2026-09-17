Hildur Gudnadottir - Saman (0028948685912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Saman
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 749993
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948685912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Saman
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Strokur, Fra, Birting, Heyr Himnasmi?ur, B?r, Heima, I Hring, Rennur Upp, Til Baka, L??ur, Torrek, Doka
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hildur Gudnadottir - Saman (0028948685912) виниловая пластинка
«Saman» — сольный альбом исландской виолончелистки и композитора, обладательницы премий «Оскар» и «Грэмми», Хильдур Гуднадоуттир, выпущенный первоначально в 2014 году Издание на 180 г виниле В основе альбома лежит слияние человеческого голоса и виолончели, благодаря чему инструменты буквально звучат как единое целое. Музыка выдержана в минималистичном, медитативном и атмосферном стиле с характерными глубокими резонансами. Альбом включает 12 композиций, созданных самой Хильдур (вокал, синтезаторы, виолончель) при участии Скули Сверриссона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948685912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hildur Gudnadottir
Альбом (сингл)
Saman
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Strokur, Fra, Birting, Heyr Himnasmi?ur, B?r, Heima, I Hring, Rennur Upp, Til Baka, L??ur, Torrek, Doka
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Saman» — сольный альбом исландской виолончелистки и композитора, обладательницы премий «Оскар» и «Грэмми», Хильдур Гуднадоуттир, выпущенный первоначально в 2014 году Издание на 180 г виниле В основе альбома лежит слияние человеческого голоса и виолончели, благодаря чему инструменты буквально звучат как единое целое. Музыка выдержана в минималистичном, медитативном и атмосферном стиле с характерными глубокими резонансами. Альбом включает 12 композиций, созданных самой Хильдур (вокал, синтезаторы, виолончель) при участии Скули Сверриссона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Hildur Gudnadottir - Saman (0028948685912) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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