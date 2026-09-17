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The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка

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The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка - фото 1
The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Rising Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка - фото 1
  • The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
В наличии
Код товара: 749983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602458189384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Rising Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Pow Wow, Rising Down (feat. Mos Def & Styles P), Get Busy (feat. Dice Raw & Peedi Peedi), @15, 75 Bars (Black's Reconstruction), Becoming Unwritten, Criminal (feat. Truck North & Saigon), I Will Not Apologize (feat. Dice Raw & Porn), I Can't He(feat. Malik B & Porn), Singing Man (feat. Porn & Truck North), Unwritten, Lost Desire (feat. Malik B & Talib Kweli), The Show (feat. Common & Dice Raw), Rising Up (feat. Wale & Chrisette Michele)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание восьмого студийного альбома хип-хоп группы The Roots — Rising Down, выпущенному на двойном цветном виниле (2 LP). Выпущенный изначально в 2008 году, Rising Down считается одной из самых мрачных, социально напряженных и политически заряженных работ коллектива. Название отсылает к эссе Уильяма Т. Фоллманна. Темы треков пропитаны тревожным настроением, критикой современного общества, системного расизма и нищеты. Звучание наполнено тяжелыми ломаными барабанами Квестлава, цепким басом и агрессивной, виртуозной читкой Блэка Тота (Black Thought). Данное издание приурочено к 50-летию хип-хопа и выполнено на стильном цветном виниле. В записи приняли участие звездные гости: Mos Def, Styles P, Common, Talib Kweli и даже вокалист Fall Out Boy Patrick Stump.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602458189384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Rising Down
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Pow Wow, Rising Down (feat. Mos Def & Styles P), Get Busy (feat. Dice Raw & Peedi Peedi), @15, 75 Bars (Black's Reconstruction), Becoming Unwritten, Criminal (feat. Truck North & Saigon), I Will Not Apologize (feat. Dice Raw & Porn), I Can't He(feat. Malik B & Porn), Singing Man (feat. Porn & Truck North), Unwritten, Lost Desire (feat. Malik B & Talib Kweli), The Show (feat. Common & Dice Raw), Rising Up (feat. Wale & Chrisette Michele)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное переиздание восьмого студийного альбома хип-хоп группы The Roots — Rising Down, выпущенному на двойном цветном виниле (2 LP). Выпущенный изначально в 2008 году, Rising Down считается одной из самых мрачных, социально напряженных и политически заряженных работ коллектива. Название отсылает к эссе Уильяма Т. Фоллманна. Темы треков пропитаны тревожным настроением, критикой современного общества, системного расизма и нищеты. Звучание наполнено тяжелыми ломаными барабанами Квестлава, цепким басом и агрессивной, виртуозной читкой Блэка Тота (Black Thought). Данное издание приурочено к 50-летию хип-хопа и выполнено на стильном цветном виниле. В записи приняли участие звездные гости: Mos Def, Styles P, Common, Talib Kweli и даже вокалист Fall Out Boy Patrick Stump.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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