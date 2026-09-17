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Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка

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Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка - фото 1
Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Burkhardt
Альбом (сингл)
A Family Affair
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weitere
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weitere
Barcode
[4250701301012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Burkhardt
Альбом (сингл)
A Family Affair
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Case Of You, Monica’s Waltz, Early Morning Rain, Plastic Church, You’re Here
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Case Of You, Monica’s Waltz, Early Morning Rain, Plastic Church, You’re Here

Отзывы о товаре Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Weitere
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weitere
Barcode
[4250701301012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ella Burkhardt
Альбом (сингл)
A Family Affair
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Case Of You, Monica’s Waltz, Early Morning Rain, Plastic Church, You’re Here
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Case Of You, Monica’s Waltz, Early Morning Rain, Plastic Church, You’re Here
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Burkhardt - A Family Affair (Audiophile) (4250701301012) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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