Brian Setzer - Gotta Have The Rumble (0810020505627) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Gotta Have The Rumble
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 749944
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Surfdog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Surfdog
Barcode
[0810020505627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Gotta Have The Rumble
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Checkered Flag, Smash Up On Highway One, Stack My Money, The Wrong Side Of The Tracks, Drip Drop, The Cat With 9 Wives, Turn You On, Turn Me On, Rockabilly Riot, Off Your Rocker, One Bad Habit, Rockabilly Banjo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brian Setzer - Gotta Have The Rumble (0810020505627) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Checkered Flag, Smash Up On Highway One, Stack My Money, The Wrong Side Of The Tracks, Drip Drop, The Cat With 9 Wives, Turn You On, Turn Me On, Rockabilly Riot, Off Your Rocker, One Bad Habit, Rockabilly Banjo
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Surfdog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Surfdog
Barcode
[0810020505627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Brian Setzer
Альбом (сингл)
Gotta Have The Rumble
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Checkered Flag, Smash Up On Highway One, Stack My Money, The Wrong Side Of The Tracks, Drip Drop, The Cat With 9 Wives, Turn You On, Turn Me On, Rockabilly Riot, Off Your Rocker, One Bad Habit, Rockabilly Banjo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Checkered Flag, Smash Up On Highway One, Stack My Money, The Wrong Side Of The Tracks, Drip Drop, The Cat With 9 Wives, Turn You On, Turn Me On, Rockabilly Riot, Off Your Rocker, One Bad Habit, Rockabilly Banjo
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Brian Setzer - Gotta Have The Rumble (0810020505627) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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