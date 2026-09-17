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Mylene Farmer - L'Emprise (0196587567811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mylene Farmer - L'Emprise (0196587567811) виниловая пластинка

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Mylene Farmer - L&#039;Emprise (0196587567811) виниловая пластинка - фото 1
Mylene Farmer - L&#039;Emprise (0196587567811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
L'Emprise
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mylene Farmer - L&#039;Emprise (0196587567811) виниловая пластинка - фото 1
  • Mylene Farmer - L&#039;Emprise (0196587567811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
В наличии
Код товара: 749939
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mylene Farmer - L'Emprise (0196587567811) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0196587567811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
L'Emprise
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisibles, ? Tout Jamais, Que L'aube Est Belle, L'emprise, Do You Know Who I Am, Rallumer Les ?toiles, Rayon Vert, Ode ? L'apesanteur, Que Je Devienne..., Ne Plus Rena?tre, D'un Autre Part, Bouteille ? La Mer, Rayon Vert (Piano Voix), Invisibles (Piano Voix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - L'Emprise (0196587567811) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Invisibles, ? Tout Jamais, Que L'aube Est Belle, L'emprise, Do You Know Who I Am, Rallumer Les ?toiles, Rayon Vert, Ode ? L'apesanteur, Que Je Devienne., Ne Plus Rena?tre, D'un Autre Part, Bouteille ? La Mer, Rayon Vert (Piano Voix), Invisibles (Piano Voix)

Отзывы о товаре Mylene Farmer - L'Emprise (0196587567811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0196587567811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
L'Emprise
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisibles, ? Tout Jamais, Que L'aube Est Belle, L'emprise, Do You Know Who I Am, Rallumer Les ?toiles, Rayon Vert, Ode ? L'apesanteur, Que Je Devienne..., Ne Plus Rena?tre, D'un Autre Part, Bouteille ? La Mer, Rayon Vert (Piano Voix), Invisibles (Piano Voix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Invisibles, ? Tout Jamais, Que L'aube Est Belle, L'emprise, Do You Know Who I Am, Rallumer Les ?toiles, Rayon Vert, Ode ? L'apesanteur, Que Je Devienne., Ne Plus Rena?tre, D'un Autre Part, Bouteille ? La Mer, Rayon Vert (Piano Voix), Invisibles (Piano Voix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - L'Emprise (0196587567811) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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