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Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка

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Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка - фото 1
Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zara Larsson
Альбом (сингл)
Venus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка - фото 1
  • Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588130311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zara Larsson
Альбом (сингл)
Venus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't Tame Her, More Than This Was, On My Love (with David Guetta), Ammunition, None Of These Guys, You Love Who You Love, End Of Time, Nothing, Escape, Soundtrack, Venus, The Healing
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка

«Venus» — четвёртый студийный альбом мультиплатиновой шведской поп-звезды Зары Ларссон, выпущенный в 2024 году Издание на цветном виниле Альбом в стиле дэнс-поп «Venus» затрагивает темы любви, разбитого сердца, а также исследует отношения с семьёй и друзьями. Сама Ларссон описала альбом как «настоящие американские горки эмоций». Первый сингл, «Can't Tame Her», — это мощный гимн, посвящённый женщинам, который более 16 недель провёл в британском Топ-40. «On My Love» — масштабная евродэнс-коллаборация с культовым французским диджеем и продюсером Дэвидом Геттой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588130311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zara Larsson
Альбом (сингл)
Venus
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't Tame Her, More Than This Was, On My Love (with David Guetta), Ammunition, None Of These Guys, You Love Who You Love, End Of Time, Nothing, Escape, Soundtrack, Venus, The Healing
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Venus» — четвёртый студийный альбом мультиплатиновой шведской поп-звезды Зары Ларссон, выпущенный в 2024 году Издание на цветном виниле Альбом в стиле дэнс-поп «Venus» затрагивает темы любви, разбитого сердца, а также исследует отношения с семьёй и друзьями. Сама Ларссон описала альбом как «настоящие американские горки эмоций». Первый сингл, «Can't Tame Her», — это мощный гимн, посвящённый женщинам, который более 16 недель провёл в британском Топ-40. «On My Love» — масштабная евродэнс-коллаборация с культовым французским диджеем и продюсером Дэвидом Геттой.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zara Larsson - Venus (coloured) (0196588130311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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