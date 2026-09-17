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Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Greatest Hits Vol.II
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029912814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Greatest Hits Vol.II
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Watching The River Flow, Don't Think Twice, It's All Right, Lay Lady Lay, Stuck InMobile With The Memphis Blues Again, I'll Be Your Baby Tonight, All I Really Want To Do, My Back Pages, Maggie's Farm, Tonight I'll Be Staying Here With You, She Belongs To Me, All Along The Watchtower, The Mighty Quinn (Quinn, The Eskimo), Just Like Tom Thumb's Blues, A Hard Rain's A-Gonna Fall, If Not For You, It's All Over Now, Baby Blue, Tomorrow Is A Long Time, When I Paint My Masterpiece, I Shall Be Released,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка

«Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II» — двойной альбом, первоначально выпущенный в 1971 году и включающий ранее выпущенный материал, начиная со второго альбома «The Freewheelin' Bob Dylan» (1963) и заканчивая синглом «Watching the River Flow» (выпущенным в июне 1971 года), а также ранее не издававшиеся записи песен, написанных Диланом, которые стали хитами других исполнителей. Издание на виниле Сборник «Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II», составленный самим Диланом, включает в себя как популярные на тот момент синглы, такие как «Lay Lady Lay» и «If Not for You», так и хиты с альбомов. На обложке альбома изображен Дилан, выступающий на концерте в поддержку Бангладеш в августе 1971 года. Альбом имел умеренный успех, войдя в топ-20 как в США, так и в Великобритании. Он был хорошо принят критиками, особенно за включение ранее не издававшегося материала.

Отзывы о товаре Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029912814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Greatest Hits Vol.II
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Watching The River Flow, Don't Think Twice, It's All Right, Lay Lady Lay, Stuck InMobile With The Memphis Blues Again, I'll Be Your Baby Tonight, All I Really Want To Do, My Back Pages, Maggie's Farm, Tonight I'll Be Staying Here With You, She Belongs To Me, All Along The Watchtower, The Mighty Quinn (Quinn, The Eskimo), Just Like Tom Thumb's Blues, A Hard Rain's A-Gonna Fall, If Not For You, It's All Over Now, Baby Blue, Tomorrow Is A Long Time, When I Paint My Masterpiece, I Shall Be Released,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II» — двойной альбом, первоначально выпущенный в 1971 году и включающий ранее выпущенный материал, начиная со второго альбома «The Freewheelin' Bob Dylan» (1963) и заканчивая синглом «Watching the River Flow» (выпущенным в июне 1971 года), а также ранее не издававшиеся записи песен, написанных Диланом, которые стали хитами других исполнителей. Издание на виниле Сборник «Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II», составленный самим Диланом, включает в себя как популярные на тот момент синглы, такие как «Lay Lady Lay» и «If Not for You», так и хиты с альбомов. На обложке альбома изображен Дилан, выступающий на концерте в поддержку Бангладеш в августе 1971 года. Альбом имел умеренный успех, войдя в топ-20 как в США, так и в Великобритании. Он был хорошо принят критиками, особенно за включение ранее не издававшегося материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Greatest Hits Vol.II (0198029912814) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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