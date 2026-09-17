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The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка

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The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка - фото 1
The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Walker Brothers
Альбом (сингл)
Nite Flights
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка - фото 1
  • The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749923
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584108513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Walker Brothers
Альбом (сингл)
Nite Flights
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shutout, Fat Mama Kick, Nite Flights, The Electrician, Death Of Romance, Den Haague, Rhythms Of Vision, Disciples Of Death, Fury And The Fire, Child Of Flames
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка

«Nite Flights» — шестой альбом американской поп-группы The Walker Brothers, первоначально выпущенный в 1978 году. Он включает в себя впечатляющий сингл «The Electrician». Лимитированное издание на прозрачном виниле «Nite Flights» стал последним альбомом, записанным трио как группа, хотя его структура — с тремя частями, каждая из которых написана и исполнена разными участниками — уже давала представление об их будущем. Две песни были написаны Гэри Уокером, а Скотт Уокер и Джон Уокер написали по четыре. Хотя они работали независимо, альбом обладает целостностью, которая противоречит тому факту, что даже сами участники группы описывали его скорее как три миниатюрных сольных работы, чем как настоящий групповой альбом. Спустя 30 лет после выхода альбома, обозреватель журнала UNCUT Крис Робертс назвал «Nite Flights» «одной из важнейших работ своего времени», высоко оценив синергию индивидуальных стилей трио.

Отзывы о товаре The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584108513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Walker Brothers
Альбом (сингл)
Nite Flights
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shutout, Fat Mama Kick, Nite Flights, The Electrician, Death Of Romance, Den Haague, Rhythms Of Vision, Disciples Of Death, Fury And The Fire, Child Of Flames
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Nite Flights» — шестой альбом американской поп-группы The Walker Brothers, первоначально выпущенный в 1978 году. Он включает в себя впечатляющий сингл «The Electrician». Лимитированное издание на прозрачном виниле «Nite Flights» стал последним альбомом, записанным трио как группа, хотя его структура — с тремя частями, каждая из которых написана и исполнена разными участниками — уже давала представление об их будущем. Две песни были написаны Гэри Уокером, а Скотт Уокер и Джон Уокер написали по четыре. Хотя они работали независимо, альбом обладает целостностью, которая противоречит тому факту, что даже сами участники группы описывали его скорее как три миниатюрных сольных работы, чем как настоящий групповой альбом. Спустя 30 лет после выхода альбома, обозреватель журнала UNCUT Крис Робертс назвал «Nite Flights» «одной из важнейших работ своего времени», высоко оценив синергию индивидуальных стилей трио.
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Отзывы


The Walker Brothers - Nite Flights (coloured) (0199584108513) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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