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Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Till Bronner
Альбом (сингл)
Christmas
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка - фото 1
  • Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749921
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194398881010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Till Bronner
Альбом (сингл)
Christmas
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Jesus to a Child, Silent Night, It's beginning to look, Christmas Time is Here (feat. vocals by Max Mutzke), Maria durch ein Dornwald ging, Jingle Bells, Ich steh an deiner Krippen hier, BWV 469, O Tannenbaum, Have Yourself a Merry Little Christmas, Silver Bells, Little Town of Bethlehem, LaLeLu
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка

НОВЫЙ ГОД ПО ДЖАЗУ: НОВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЬБОМ ТИЛЛЯ БРЁННЕРА! Christmas, собрание рождественских стандартов в исполнении ведущего трубача Германии, увидит свет 29 октября на CD и 19 ноября на виниле Уже этой осенью увидит свет Christmas — новый рождественский альбом Тилля Брённера, главного джаз-тромбониста Германии. Личный и проникновенный альбом рождественских стандартов включит в себя 12 треков и увидит свет 29 октября на CD в стандартном jewel-издании и 19 ноября на черном виниле. Будучи довольно традиционными по своему формату, рождественские альбомы редко удивляют — однако альбом Christmas представляет новый, более интимный взгляд на традиционные новогодние песни. Тромбон Брённера, дополненный партиями Фрэнка Шастенье (фортепиано) и Кристиана фон Капхенгста (контрабас), звучит глубоко, трепетно и честно, возвращая в Новый год как будто позабытое ощущение волшебства. Это искренний и старомодный альбом — в том смысле, что ценности, которые он несет, никогда не выходят из моды. Тилль Брённер — ведущий джазовый трубач Германии. Он известен своей выдающейся виртуозностью, но его также называют "немецким Четом Бейкером". Броннер изучал джазовую трубу в Музыкальном колледже Кельна. Среди его выдающихся учителей — профессор Мальте Бурба и американский джазовый трубач Бобби Шью. Его первый альбом, Generations of Jazz, с участием Рэя Брауна, Джеффа Гамильтона, Франка Шастенье и Грегуара Петерса, был выпущен в 1993 году. Сразу же он получил "Preis der deutschen Schallplattenkritik" (Немецкая премия критиков звукозаписи). С тех пор он играл с такими великими музыкантами, как Дэйв Брубек, Тони Беннетт, Марк Мерфи, Джеймс Муди, Монти Александр, Нильс Ландгрен, а также Клаус Долдингер и Джо Сэмпл.

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194398881010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Till Bronner
Альбом (сингл)
Christmas
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Jesus to a Child, Silent Night, It's beginning to look, Christmas Time is Here (feat. vocals by Max Mutzke), Maria durch ein Dornwald ging, Jingle Bells, Ich steh an deiner Krippen hier, BWV 469, O Tannenbaum, Have Yourself a Merry Little Christmas, Silver Bells, Little Town of Bethlehem, LaLeLu
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
НОВЫЙ ГОД ПО ДЖАЗУ: НОВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АЛЬБОМ ТИЛЛЯ БРЁННЕРА! Christmas, собрание рождественских стандартов в исполнении ведущего трубача Германии, увидит свет 29 октября на CD и 19 ноября на виниле Уже этой осенью увидит свет Christmas — новый рождественский альбом Тилля Брённера, главного джаз-тромбониста Германии. Личный и проникновенный альбом рождественских стандартов включит в себя 12 треков и увидит свет 29 октября на CD в стандартном jewel-издании и 19 ноября на черном виниле. Будучи довольно традиционными по своему формату, рождественские альбомы редко удивляют — однако альбом Christmas представляет новый, более интимный взгляд на традиционные новогодние песни. Тромбон Брённера, дополненный партиями Фрэнка Шастенье (фортепиано) и Кристиана фон Капхенгста (контрабас), звучит глубоко, трепетно и честно, возвращая в Новый год как будто позабытое ощущение волшебства. Это искренний и старомодный альбом — в том смысле, что ценности, которые он несет, никогда не выходят из моды. Тилль Брённер — ведущий джазовый трубач Германии. Он известен своей выдающейся виртуозностью, но его также называют "немецким Четом Бейкером". Броннер изучал джазовую трубу в Музыкальном колледже Кельна. Среди его выдающихся учителей — профессор Мальте Бурба и американский джазовый трубач Бобби Шью. Его первый альбом, Generations of Jazz, с участием Рэя Брауна, Джеффа Гамильтона, Франка Шастенье и Грегуара Петерса, был выпущен в 1993 году. Сразу же он получил "Preis der deutschen Schallplattenkritik" (Немецкая премия критиков звукозаписи). С тех пор он играл с такими великими музыкантами, как Дэйв Брубек, Тони Беннетт, Марк Мерфи, Джеймс Муди, Монти Александр, Нильс Ландгрен, а также Клаус Долдингер и Джо Сэмпл.
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Till Bronner - Christmas (0194398881010) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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