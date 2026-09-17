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Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка

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Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 1
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 2
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 3
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 4
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 5
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 6
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 7
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Jim Hall
Альбом (сингл)
Concierto
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 1
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 2
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 3
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 4
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 5
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 6
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 7
  • Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
В наличии
Код товара: 749905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Jim Hall
Альбом (сингл)
Concierto
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You'd Be So Nice To Come Home To, Two's Blues, The Answer Is Yes, B Concierto De Aranjuez, Rock Skippin', Unfinished Business, You'd Be So Nice To Come Home (Alternate Take), The Answer Is Yes (Alternate Take), Rock Skippin' (Alternate Take)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Jim Hall / Concierto (2LP) представляет собой захватывающий музыкальный проект, который погружает слушателя в мир импровизационной джазовой музыки. Исполнение Джима Холла отличается изысканной мелодичностью и гармонией, что делает каждую композицию уникальной и незабываемой. Эта пластинка идеально подойдет как для настоящих поклонников джаза, так и для тех, кто только начинает знакомиться с этим жанром. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию произведение, которое станет источником вдохновения и удовольствия на долгие годы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Jim Hall
Альбом (сингл)
Concierto
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You'd Be So Nice To Come Home To, Two's Blues, The Answer Is Yes, B Concierto De Aranjuez, Rock Skippin', Unfinished Business, You'd Be So Nice To Come Home (Alternate Take), The Answer Is Yes (Alternate Take), Rock Skippin' (Alternate Take)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Jim Hall / Concierto (2LP) представляет собой захватывающий музыкальный проект, который погружает слушателя в мир импровизационной джазовой музыки. Исполнение Джима Холла отличается изысканной мелодичностью и гармонией, что делает каждую композицию уникальной и незабываемой. Эта пластинка идеально подойдет как для настоящих поклонников джаза, так и для тех, кто только начинает знакомиться с этим жанром. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию произведение, которое станет источником вдохновения и удовольствия на долгие годы.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jim Hall - Concierto (Analogue) (5060149620298) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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