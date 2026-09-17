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Nina Simone - Silk & Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nina Simone - Silk & Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка

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Nina Simone - Silk &amp; Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Silk &amp; Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Silk &amp; Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Silk & Soul
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Silk &amp; Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749882
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nina Simone - Silk & Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Silk & Soul
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
It Be's That Way Sometime, The Look of Love, Go to Hell, Love O' Love, Cherish, I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, Turn Me on, The Turning Point, Some Say, Consummation
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Silk & Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка

Silk & Soul — тринадцатый студийный альбом американской певицы Нины Симон, выпущенный в 1967 году Лимитированное издание на полупрозрачном красном 180 г виниле Записанный в Нью-Йорке в 1967 году, "Silk & Soul" стал вторым альбомом Нины Симон, выпущенным на лейбле RCA. И хотя аранжировки не всегда идеально подходили к её голосу, на этом альбоме представлены такие классические композиции, как "I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free", ставшая гимном движения за гражданские права. В сборник вошли песни «It Be’s That Way Sometimes», написанная её братом Сэмом Уэймоном, и «The Turning Point», а также интерпретация Ниной Симон песни Дасти Спрингфилд «The Look Of Love», которая впервые прозвучала в фильме о Джеймсе Бонде 1966 года «Казино Рояль».

Отзывы о товаре Nina Simone - Silk & Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Silk & Soul
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
It Be's That Way Sometime, The Look of Love, Go to Hell, Love O' Love, Cherish, I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, Turn Me on, The Turning Point, Some Say, Consummation
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Silk & Soul — тринадцатый студийный альбом американской певицы Нины Симон, выпущенный в 1967 году Лимитированное издание на полупрозрачном красном 180 г виниле Записанный в Нью-Йорке в 1967 году, "Silk & Soul" стал вторым альбомом Нины Симон, выпущенным на лейбле RCA. И хотя аранжировки не всегда идеально подходили к её голосу, на этом альбоме представлены такие классические композиции, как "I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free", ставшая гимном движения за гражданские права. В сборник вошли песни «It Be’s That Way Sometimes», написанная её братом Сэмом Уэймоном, и «The Turning Point», а также интерпретация Ниной Симон песни Дасти Спрингфилд «The Look Of Love», которая впервые прозвучала в фильме о Джеймсе Бонде 1966 года «Казино Рояль».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - Silk & Soul (coloured) (8719262043954) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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