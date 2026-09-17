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Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка

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Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 4
Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Dolby
Альбом (сингл)
The Flat Earth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 4
  • Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Dolby
Альбом (сингл)
The Flat Earth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dissidents, The Flat Earth, Screen Kiss, White City, Mulu The Rain Forest, I Scare Myself, Hyperactive!
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка

«The Flat Earth» — второй студийный альбом английского музыканта в стиле нью-вейв и синт-поп Томаса Долби. Он был выпущен 10 февраля 1984 года и достиг 14-го места в британском чарте альбомов. Первым синглом с альбома стала песня «Hyperactive!», которая заняла 17-е место в британском чарте синглов. Альбом попал на 35-е место в американском чарте Billboard Hot 100. Альбом прекрасно сохранился спустя 40 лет после выхода; качественное звучание, блестящие песни Томаса Долби и фантастический ансамбль музыкантов делают эту запись классикой в ??своем роде. «The Flat Earth» выпущен ограниченным тиражом в 750 экземпляров, каждый из которых пронумерован, на виниле серебристого цвета и включает в себя вкладыш.

Отзывы о товаре Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039667]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Dolby
Альбом (сингл)
The Flat Earth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dissidents, The Flat Earth, Screen Kiss, White City, Mulu The Rain Forest, I Scare Myself, Hyperactive!
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«The Flat Earth» — второй студийный альбом английского музыканта в стиле нью-вейв и синт-поп Томаса Долби. Он был выпущен 10 февраля 1984 года и достиг 14-го места в британском чарте альбомов. Первым синглом с альбома стала песня «Hyperactive!», которая заняла 17-е место в британском чарте синглов. Альбом попал на 35-е место в американском чарте Billboard Hot 100. Альбом прекрасно сохранился спустя 40 лет после выхода; качественное звучание, блестящие песни Томаса Долби и фантастический ансамбль музыкантов делают эту запись классикой в ??своем роде. «The Flat Earth» выпущен ограниченным тиражом в 750 экземпляров, каждый из которых пронумерован, на виниле серебристого цвета и включает в себя вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thomas Dolby - The Flat Earth (coloured) (8719262039667) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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