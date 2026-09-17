Top.Mail.Ru
The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка - фото 1
The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
Younger Than Yesterday
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка - фото 1
  • The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
Younger Than Yesterday
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star, Have You Seen Her Face, C.T.A. - 102, Renaissance Fair, Time Between, Everybody's Been Burned, Thoughts And Words, Mind Gardens, My Back Pages, The Girl With No Name, Why
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка

«Younger Than Yesterday» — четвёртый студийный альбом группы Byrds, первоначально выпущенный в 1967 году. Лимитированное издание на бирюзовом 180 г виниле «Younger Than Yesterday» содержит элементы психоделического рока, включая эксперименты с новыми звуковыми текстурами, духовыми инструментами и эффектами обратного воспроизведения. С другой стороны, на альбоме также можно услышать первые влияния кантри-музыки, которые станут еще более заметными на последующих альбомах Byrds. Сегодня «Younger Than Yesterday» широко считается одним из лучших альбомов The Byrds. Об этом свидетельствует тот факт, что журнал Rolling Stone поставил альбом на 127-е место в своем списке «500 величайших альбомов всех времен» 2003 года.

Отзывы о товаре The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Byrds
Альбом (сингл)
Younger Than Yesterday
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star, Have You Seen Her Face, C.T.A. - 102, Renaissance Fair, Time Between, Everybody's Been Burned, Thoughts And Words, Mind Gardens, My Back Pages, The Girl With No Name, Why
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Younger Than Yesterday» — четвёртый студийный альбом группы Byrds, первоначально выпущенный в 1967 году. Лимитированное издание на бирюзовом 180 г виниле «Younger Than Yesterday» содержит элементы психоделического рока, включая эксперименты с новыми звуковыми текстурами, духовыми инструментами и эффектами обратного воспроизведения. С другой стороны, на альбоме также можно услышать первые влияния кантри-музыки, которые станут еще более заметными на последующих альбомах Byrds. Сегодня «Younger Than Yesterday» широко считается одним из лучших альбомов The Byrds. Об этом свидетельствует тот факт, что журнал Rolling Stone поставил альбом на 127-е место в своем списке «500 величайших альбомов всех времен» 2003 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Byrds - Younger Than Yesterday (coloured) (8719262043992) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...